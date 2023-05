La rettifica Iva in caso di vendita di un immobile uso ufficio acquistato in leasing e affittato

La domanda

Una sas ha acquisito in leasing un immobile A10, riscattandolo ad ottobre 2021. L’immobile è attualmente locato ad uno studio professionale. La società ha detratto l’Iva pagata sui canoni leasing e ha optato per l’applicazione dell’Iva nei riguardi dei canoni di locazione verso lo studio professionale. La società ha come oggetto sociale la gestione e futura rivendita di questo immobile. Si chiede se e in quali termini si deve operare la rettifica della detrazione Iva nel caso si volesse cambiare il contratto di locazione revocando la scelta per l’applicazione dell’Iva e scegliendo il regime di esenzione. Si ritiene che l’eventuale rettifica debba riguardare solo l’Iva pagata sul prezzo di riscatto. È giusto? Inoltre si chiede, in caso di futura vendita prima dei 10 anni dal riscatto, se e in quali termini si deve operare la rettifica della detrazione dell’Iva detratta su canoni leasing pagati.

G. M. - Siena