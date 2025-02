Ravvedimento 2018-2022 anche senza Irap da versare per un’annualità

La domanda L'opzione per il ravvedimento 2018-2022 legato al concordato preventivo biennale è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l'indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità” indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti. Nel caso in cui per un’annualità (per esempio il 2020) non si debba versare nulla a titolo di imposta sostitutiva dell’Irap il contribuente come deve comunicare all’agenzia delle Entrate la sua intenzione di definire quella annualità (il 2020) anche ai fini Irap?

Poiché non è consentito, all'interno del singolo periodo d'imposta per il quale si aziona il ravvedimento, scegliere quale tributo sanare, nulla va indicato nel modello 2024 nel caso in cui il calcolo correttamente porti a non versare nulla a titolo di Irap (ad esempio, valore della produzione netta negativo). Si tratta di una conseguenza automatica di quanto a suo tempo dichiarato e del meccanismo previsto per il ravvedimento.

