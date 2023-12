Ravvedimento per le fatture rifiutate dalla Pa ma registrate in contabilità

La domanda

Un professionista che svolge l’attività di Ctu (consulente tecnico d’ufficio) per il tribunale si accorge ora che negli anni scorsi alcune fatture emesse alla PA sono state da questa rifiutate (ma consegnate dallo Sdi). Non si è mai accorto perché le fatture vengono emesse al Tribunale ma pagate da terzi ( cioè dalle parti in giudizio), quindi , nonostante il rifiuto, le fatture sono regolarmente incassate. Le fatture sono state registrate in contabilità, è stata pagata l'Iva , il reddito inserito in dichiarazione dei redditi ed ha anche ricevuto le CU da chi ha effettivamente pagato ed effettuato la ritenuta. Quali possono essere le conseguenze?

M. O. - Brescia