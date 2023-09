Ravvedimento degli scontrini: effetto a catena sull’imponibile di Dario Deotto e Luigi Lovecchio









Lo speciale ravvedimento in materia di certificazione dei corrispettivi comporta l’esigenza di regolarizzare anche gli omessi pagamenti delle imposte sui redditi (per il 2022), collegati agli imponibili non registrati in contabilità. A ciò si aggiunge che, secondo l’opinione - non condivisibile – delle Entrate, tra le violazioni da ravvedere ci sarebbe anche quella sull’omesso pagamento dell’Iva derivante dalle liquidazioni periodiche. Su tutto ciò, peraltro, incombe l’incertezza delle modifiche ...