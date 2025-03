Ravvedimento speciale, i tempi di adesione con esercizio a cavallo d’anno

La domanda Una società con periodo non coincidente con l’anno solare, in particolare con esercizio al 30 giugno 2024, può aderire alla sanatoria per le annualità 2018/2022 non avendo aderito alla proposta concordataria entro il 31 ottobre 2024?

S. S. - Macerata

Nel caso descritto, la società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (esercizio al 30 giugno 2024) può aderire alla sanatoria per le annualità 2018-2022 anche senza aver aderito alla proposta concordataria entro il 31 ottobre 2024. Infatti, l’articolo 9, comma 3, del Dlgs 13/2024 stabilisce che, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine per aderire al concordato preventivo biennale (Cpb) è fissato all’ultimo giorno del settimo mese successivo...