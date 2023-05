Ravvedimento speciale valido se l’errore nei codici tributo è stato comunicato alle Entrate via pec

La domanda

A gennaio ho trasmesso una dichiarazione integrativa (a sfavore) ed effettuato il ravvedimento speciale. Ho usato codici tributo già in uso per il ravvedimento normale anziché quelli appositi, perché pubblicati dopo. Tramite Civis non è possibile modificarli, l’ho scritto all’agenzia delle Entrate senza ottenere risposta alcuna. L’errore del codice non è sanzionabile, ma forse invalida il ravvedimento speciale, cosa posso fare?

G. M. - Milano