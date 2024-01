Riforma Irpef per il 2024, nuove aliquote, detrazioni fiscali e no tax area

Con la pubblicazione del Dlgs 30 dicembre 2023, n. 216, si è dato avvio all’attuazione della riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte. Volendo riassumere sinteticamente la disposizione possiamo indentificare i seguenti macro-argomenti: adeguamento della tassazione Irpef tramite nuova modulazione delle aliquote a scaglioni di reddito e impatti sulle addizionali regionali e comunali; incremento della no tax area e modifica del trattamento integrativo; limiti all’utilizzo degli oneri detraibili; agevolazione in caso di personale neoassunto.