Ritenuta del 26% per i dividendi prelevati dalla riserva per acquistare la quota dell’ex socio

La domanda Il socio di una srl cede la sua quota sociale agli altri soci per un determinato importo; i soci acquirenti pagano l'acquisto della quota prelevando l'importo dalle riserve di utili pregressi. La tassazione del corrispettivo della cessione della quota è soggetto alla cedolare del 26%; le somme prelevate dalle riserve scontano la cedolare del 26%?

A. D. - Fermo

L’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione è soggetta all'imposta sostitutiva del 26%. La plusvalenza viene determinata dal confronto tra il corrispettivo percepito e il costo fiscale della partecipazione e va dichiarata nel quadro RT del modello Redditi Persone fisiche. Le somme prelevate dagli altri soci a titolo di dividendo per far fronte alla provvista per il pagamento della quota sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sempre del 26%, trattenuta...