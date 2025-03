Ritenute sulle royalties al lordo dei costi: la Ue mette alle strette la Spagna (ma rischia anche l’Italia)

Il 12 marzo la Commissione europea ha deciso di inviare un parere motivato alla Spagna (Infr(2021)4042) per mancato allineamento della propria normativa interna in materia di ritenute alla fonte, applicate ai canoni percepiti da contribuenti non residenti, con il principio della libera prestazione dei servizi (articolo 56 del Tfue). Attualmente, la normativa spagnola prevede infatti che la ritenuta sia applicata sull’importo lordo dei canoni corrisposti al non residente, senza consentire la deduzione...

