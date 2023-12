Sismabonus per l’acquisto di box e cantina non pertinenziali

La domanda

Acquistando da una società immobiliare una cantina (categoria catastale C2) e un box auto (categoria catastale C6) in un condominio antisismico derivante dalla demolizione di un edificio preesistente ubicato in zona sismica 3 è possibile beneficiare del sismabonus acquisti sia per il box auto che per la cantina? L’unico riferimento della prassi che ho trovato dice: «la tipologia dell’unità immobiliare acquistata sia essa residenziale o produttiva è irrilevante per quanto riguarda il sismabonus acquisti previsto dal comma 1-septies, articolo 16, decreto legge 63 del 2013» (risposta dell’agenzia delle Entrate all’interpello 556 del 2021) ma lascia il dubbio che l’agevolazione possa riguardare solo le unità immobiliari residenziali (categoria catastale A) o produttive (categoria catastale D) e non anche le altre, nonostante la legge primaria parli genericamente di “unità immobiliari” senza ulteriori specificazioni.

S. C. - L’Aquila