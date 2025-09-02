Società all’estero con bilancio Ias: spazio alla derivazione rafforzata

La risposta a interpello 220/2025 delle Entrate evidenzia la centralità del bilancio per la determinazione delle imposte Ires e Irap. Questo principio, che costituisce un caposaldo della riforma fiscale, è fatto proprio e ribadito dall’Agenzia in una fattispecie in cui viene data priorità al bilancio stesso e alle esigenze di snellezza e semplificazione richieste dal contribuente, che, come avviene appunto in questo caso, sono favorevolmente accolte dall’erario. Vediamo di cosa si tratta.

Una holding...