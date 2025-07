Start up, la detrazione attende la composizione degli investimenti

La detrazione per le start up innovative spetta nel periodo di imposta in cui il fondo investitore soddisfa il requisito di composizione degli investimenti «qualificati» e da tale periodo decorre l’holding period.

Con la risposta a interpello 184/2025, l’agenzia delle Entrate chiarisce la propria posizione su un punto cruciale per gli investitori in fondi che puntano su start up e Pmi innovative. Il tema riguarda la tempistica per beneficiare della detrazione Irpef del 30% prevista dall’articolo 29...