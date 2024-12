Stp, partecipazione dell’avvocato come socio non professionista

Il Cndcec, con il Pronto Ordini 74/2024, ha ribadito l'interpretazione che un avvocato possa partecipare ad una Stp esclusivamente come socio non professionista e che alla Stp resti comunque precluso l'esercizio della professione forense. L'arresto, pur in linea con i precedenti, conferma uno scenario che sottende evidenti distorsioni.