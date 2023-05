Superbonus, le condizioni per la cessione del credito anche nel 2024 di Alessandro Borgoglio

La domanda È possibile usufruire della cessione del credito nel 2024 ed anche del superbonus 110 qualora sia stata assunta la delibera assembleare condominiale entro il 18 novembre 2022 e presentata la Cila entro novembre 2022, per lavori che si protrarranno nel 2024 ?

La risposta è positiva. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), del Dl 11/2023, convertito in legge 38/2023, ai fini dell’esonero dal blocco generalizzato delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura di cui all’articolo 121 del Dl 34/2020 è sufficiente che in data antecedente al 17 febbraio 2023 «per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata...