Superbonus e lavori trainati, l’installazione di pannelli ha un massimale separato di Marco Zandonà

La domanda Un edificio con un unico proprietario è oggetto di lavori di efficientemente energetico con Superbonus 110% e altri lavori che rientrano nel recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir, con bonus casa 50%. Come intervento trainato Superbonus su un’unità immobiliare si intende eseguire l’istallazione di pannelli solari fotovoltaici e relativo sistema di accumulo. Si chiede se il massimale di spesa per l’installazione di pannelli fotovoltaici e sistema di accumulo (pari a 48.000 euro per Ftv e altri 48.000 euro per l’accumulo) è un massimale separato dal massimale di 96.000 euro relativo al bonus casa 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir eseguiti sulla stessa unità immobiliare, o va considerato come massimale unico per entrambi gli interventi (installazione Ftv più accumulo e lavori di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir con massimale unico e condiviso pari a 96000 euro).

A. D. - Brindisi

Se si tratta di un intervento trainato da Superecobonus 110% di installazione di impianto fotovoltaico e sistema di accumulo contestualmente a intervento di ristrutturazione edilizia, il limite di 48.000 è autonomo ma è correlato al massimo a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale. In base all’articolo 119, comma 5, del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, infatti, «Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici ...