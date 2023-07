Superbonus, per il professionista lo sconto in fattura è reddito di Silvio Rivetti

La domanda Un professionista ha applicato lo sconto in fattura su lavori riguardanti il Superbonus. Il differenziale tra credito ricevuto e il totale fattura andrebbe assoggettato a tassazione (sopravvenienza attiva/plusvalenza). Nel caso in cui, nello stesso anno, il professionista ceda il credito d’imposta a un istituto finanziario - ovviamente a un valore nominale minore rispetto al credito ceduto - sarebbe corretto ipotizzare una sopravvenienza passiva/minusvalenza ovvero, più semplicemente, non riportare alcun importo in sede di dichiarazione dei redditi?

D. C. - Ragusa

Le casistiche rappresentate nel quesito sono trattate espressamente dalla circolare 23/E/2022. In particolare, quanto alla concessione dello sconto in fattura in ambito di superbonus da parte del professionista, il punto 6.2.1 della circolare citata rileva che l’intero ammontare del credito d’imposta conseguito a seguito dello sconto, pari al 110% dell'importo scontato, è da considerare come un componente positivo di reddito in capo al professionista stesso, dalla medesima natura dei proventi tipicamente...