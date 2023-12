Superbonus sugli interventi trainanti per millesimi anche ai negozi

La domanda

Il 1° dicembre 2021 in assemblea condominiale è stato approvato il proseguo dei lavori bonus 110% e nello specifico il bonus facciate al 90%. Io ho votato contro. Premetto che si tratta di un condominio di tre piani fuori terra e un piano interrato. Il piano terreno è composto solo da negozi a uso commerciale di cui uno di mia proprietà. Per l’intera superficie frontale questi negozi hanno solo vetrine con supporto metallico senza esposizioni murarie. Il quesito che pongo è il seguente: è giusto e legale che detti negozi paghino gli oneri in base ai millesimi in quanto non hanno nessun beneficio per tutto quello che riguarda il 110% e nello stesso tempo firmino il modulo per comunicare l’opzione per la cessione del credito e/o sconto sul corrispettivo ex articolo 121 del Dl 34/2000 in cui si dichiara che l’unità immobiliare è di tipo residenziale? Preciso che per il bonus facciate mi è stato chiesto e ho già versato 1.260,20 euro il 15 dicembre 2021.

S. C. - Roma