Superbonus con sconto in fattura, come individuare il momento di sostenimento della spesa

In caso di «sconto in fattura» totale, se la data della fattura immediata (corrispondente all’effettuazione dell’operazione) e quella della sua emissione (invio al Sdi) non coincidono, l’intera spesa si considera sostenuta alla data indicata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» dell’e-fattura. Sono queste le novità dalla risposta dell’agenzia delle Entrate del 13 maggio 2024, n. 103, che ha parzialmente rettificato la risposta delle Entrate n. 12 data a Speciale Telefisco 2023 del 20 settembre 2023.