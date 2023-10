Superbonus, visto di conformità per l’intervento trainato con la dichiarazione affidata a un Caf di Marco Zandonà

La domanda Il mio condominio sta effettuando lavori di riqualificazione energetica (sistema geotermico) ai sensi del SuperEcoBonus 110% (Cilas del 25 novembre 2022), tramite un general contractor (GC) con sconto in fattura per opere trinanti e trainate. Nel mio appartamento ho deciso di effettuare la sostituzione degli infissi (intervento trainato), tramite un mio fornitore (diverso dal GC condominiale). Dopo ok del progettista (compatibilità intervento con normativa su risparmio energetico) ho effettuato l’intervento, pagando gli importi tramite bonifico parlante con riferimento alla Cilas condominiale e ottenuto l’asseverazione tecnica dal progettista che depositerà la pratica all’Enea nei prossimi giorni. Ho letto che se il soggetto intende portare in detrazione dal modello 730 le spese sostenute, vi sono casi in cui non è necessario il visto di conformità (e.g. accetta precompilata, invia dichiarazione tramite sostituto d'imposta etc.). Per il mio prox 730 non so ancora se usufruire dell'assistenza fiscale del mio sostituto d'imposta, o dovrò avvalermi di un CAF. In considerazione di quanto sopra chiedo se per poter portare in detraz le spese di sostituzione infissi devo procurarmi visto di conformità ed entro quando procurarmelo

P. M. - Milano

Trattandosi di un intervento trainato da superecobonus 110%, il visto di conformità, in caso di opzione per la detrazione in dichiarazione dei redditi, è obbligatorio solo se si presenta la dichiarazione tramite Caf o commercialista. L’articolo 119, comma 11, del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, prevede espressamente che ai fini del 110%, sia in caso di opzione per la cessione o per lo sconto, nonché in caso di opzione per la detrazione in dichiarazione dei redditi, come nel caso di specie...