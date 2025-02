Telefisco 2025, le risposte delle Entrate sul concordato preventivo

Pubblichiamo qui di seguito le risposte in tema di concordato preventivo e ravvedimento speciale rese dalle Entrate in occasione di Telefisco 2025, lo scorso 5 febbraio.

Concordato, successione e donazione

In caso di successione o donazione d’azienda per un’impresa individuale aderente al concordato cosa accade alla proposta? Come si gestisce il doppio periodo d’imposta che si viene a creare?

Benché in linea di principio la successione ereditaria non impedisca la continuità dell’attività (gli eredi, infatti, possono...