Terreni ereditati e poi venduti: plusvalenza nel rigo D7 del modello 730 di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda In seguito alla vendita di terreni facenti parte della quota ereditaria e in fase di predisposizione della dichiarazione dei redditi, in attesa di perizia che stabilirà l’eventuale plusvalenza, vorrei sapere se posso procedere con la dichiarazione dei redditi avvalendomi del modello 730 precompilato e, in caso di risposta affermativa, dove inserire l’eventuale plusvalenza, atteso che non intendo avvalermi dell’opzione della tassazione separata. Posso utilizzare il modello 730 (che sicuramente genererà un rimborso - sono pensionato e ho solo redditi da pensione) e integrare con il quadro RM del modello Redditi PF e pagare con F24? Nel caso non risultasse plusvalenza o la stessa fosse pari a zero, è dovuta o opportuna una dichiarazione in tal senso e nel caso con quali modalità e in quale modello dichiarativo?

A. C. - Udine

Per quanto non specificato è da presumere ragionatamente che oggetto della vendita sia un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria (la vendita di terreni non edificabili acquisiti per successione ereditaria infatti non genera plusvalenza tassabile). Tanto premesso, il modello 730 è predisposto per la dichiarazione e tassazione (con modalità separata) della plusvalenza derivante dalla vendita del predetto immobile, da dichiarare al rigo D7, barrando la casella di colonna 2 allorché si voglia...