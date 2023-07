Terzo settore, Regioni al palo sulle agevolazioni Irap di Gabriele Sepio

Link utili Il nuovo Fisco in aiuto delle attività di interesse generale - di Gabriele Sepio









Per gli enti del Terzo settore (Ets) agevolazione Irap a singhiozzo in base alle scelte delle singole Regioni. Un quadro, quello che emerge dall’analisi del trattamento Irap, che a seguito della definitiva operatività del Registro unico meriterebbe una maggiore omogeneità per garantire anche agli Ets un graduale passaggio delle agevolazioni previste oggi in massima parte a favore delle Onlus.

Occorre considerare che il Codice del terzo settore, Dlgs 117/2017 (Cts), lascia la facoltà a Regioni e Province...