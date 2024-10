Terzo settore, tripla verifica sui requisiti per la mini-Ires

Enti non profit e applicazione della mini-Ires, il requisito oggettivo guida la fruizione del beneficio fiscale. La riduzione a metà dell’aliquota Ires (dal 24% al 12%) è riconosciuta dall’articolo 6 del Dpr 601/1973 solo a determinate categorie di enti (beneficenza, società di mutuo soccorso, enti religiosi) che ritraggono, in via marginale, redditi da attività strumentali a quelle istituzionali (requisito oggettivo). Vale a dire che rientrano tra i redditi agevolabili quelli derivanti da attività...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi