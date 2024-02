Tremonti Ambiente legata all’investimento, non alla fine dei lavori

Il diritto all’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 6, commi 13, e seguenti della legge 388/2000 (la cosiddetta Tremonti detassazione ambientale) spetta nel momento in cui viene avviato l’investimento e non alla successiva ultimazione dei lavori, ovvero consegna del bene in caso di locazione finanziaria. Ciò in quanto i requisiti richiesti dalla normativa per accedere al beneficio devono sussistere all’avvio dell’investimento e non in una fase successiva. Questo è il principio di diritto reso...

