Tributi locali, così i termini di decadenza per gli accertamenti

La domanda L’agenzia delle Entrate con proprio atto del 29 febbraio 2024 ha formalmente cancellato la proroga della decadenza di 85 giorni a causa del Covid 19, adeguandosi così alle sentenze univoche dei giudici tributari. I Comuni, enti impositori locali, continuano, imperterriti ad emettere accertamenti avvalendosi della suddetta proroga sino al 25 marzo. Perché?

A. F. -

In via generale, in materia di fiscalità locale, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 161 della legge 296/2006, la notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Tuttavia, secondo quanto stabilito dall’articolo 67, comma 1 del Dl 18/2020: «Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione...