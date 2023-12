Forfettari, il limite di 100mila euro è sull’incasso e l’Iva è su tutta la fattura

Ai fini del superamento del limite di 100mila euro che determina la fuoriuscita dal regime forfettario nell’anno in corso, rileva l’incasso e non l’emissione della relativa fattura. In questo caso, l’Iva si applica su tutta la fattura che determina il superamento del limite senza dover scomporre la base imponibile.

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 32/E/2023 con cui fornisce alcuni chiarimenti utili a seguito delle novità introdotte al regime forfettario di cui alla legge 190/2014...