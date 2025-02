Processo tributario, attestazione per tutti i documenti allegati

Nuovi gravosi oneri per i difensori tributari. È necessario attestare la conformità di tutti i documenti allegati negli atti del processo tributario, altrimenti il giudice non ne terrà conto: è questa in estrema sintesi la rigorosa interpretazione del dipartimento della Giustizia tributaria del Mef sulle nuove disposizioni in materia di processo tributario, resa in occasione di Telefisco 2025.

La questione

Il nuovo comma 5-bis dell’articolo 25-bis del Dlgs 546/1992, introdotto dal decreto delegato di riforma del...