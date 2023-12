Saldo Imu, alla cassa con le delibere pubblicate entro il 28 ottobre

Lunedì 18 dicembre scade il saldo Imu. Il gettito atteso è di circa 11 miliardi. Tra gli immobili interessati ci sono le seconde case, i negozi e gli uffici. Le aliquote sono prevalentemente al massimo: 10,6 per mille o 11,4 per mille nei centri che avevano deciso e confermato la maggiorazione Tasi fino al 2019.

Dal sito delle Finanze risultano oltre 6.600 Comuni che hanno approvato delibere Imu per il 2023. Il riscontro va fatto caso per caso, perché prevalgono le conferme o i piccoli ritocchi. Circa 200 municipi hanno pubblicato la delibera dopo il 28 ottobre: in questo caso la decisione non incide sul saldo.

Tra le novità da considerare i chiarimenti arrivati dalla risoluzione 4/DF/2023 che chiarisce l’esclusione dei fabbricati collabenti perché privi di rendita.

