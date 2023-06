Cassazione, le sentenze su rinuncia al credito, confisca e atto impositivo

Rinuncia dei soci al credito: non scatta più la tassazione di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

La tesi dell’incasso giuridico, secondo cui i crediti verso la società cui rinuncia il socio si considerano per ciò stesso incassati e dunque tassabili in capo al socio, non trova più applicazione a partire dalla introduzione dell’articolo 88, comma 4-bis, del Tuir, ad opera del ...