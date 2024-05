Fiscalità internazionale, l’Aidc evidenzia le criticità della riforma

Il Dlgs 209/2023 ha introdotto rilevanti modifiche in ambito di fiscalità internazionale. Su alcune novità (residenza persone fisiche, semplificazioni alla disciplina CFC, impatriati, reshoring) è intervenuta Aidc che, con il documento del 25 marzo 2024, ha evidenziato i principali profili critici e dubbi interpretativi che richiederebbero modifiche legislative o, quantomeno, interventi dell’agenzia.

Nuova fiscalità internazionale: intervento dell’Aidc

A oltre tre mesi dalla pubblicazione del Dlgs n. 209 del 27 dicembre 2023 che ha introdotto numerose novità in materia di fiscalità internazionale – in attuazione della legge delega 111/2023 per la riforma del sistema tributario – non sono ancora giunti chiarimenti di prassi.

Eppure, alcune novità normative hanno evidenziato...