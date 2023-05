Sì alle detrazioni per il rifacimento del bagno in edilizia libera

La domanda

Sovente, specialmente per i vecchi fabbricati, si rende necessario procedere con degli interventi edilizi nel bagno interno all’abitazione, generalmente le opere previste consistono nel rifare (demolire e ricostruire) pavimenti, rivestimenti, sostituire i sanitari e rifare l’impianto idraulico limitatamente alle condotte di adduzione e scarico poste all’interno del bagno medesimo. Per tali interventi generalmente la proprietà provvederà a richiedere le detrazioni fiscali. Stante la situazione di cui sopra, gli interventi menzionati, nel loro complesso, ricadono nell’edilizia libera come previsto dal Dpr 380 e dal glossario dell'edilizia libera del 2 marzo 2018 ? Oppure gli stessi interventi (proprio perché riguardano il bagno nel suo complesso con piastrellatura, sanitari e impianti) sono da ritenersi soggetti a Cila? Se edilizia libera si può accedere alle detrazioni fiscali ?

P. B. TO