Speciale Telefisco 2023, i temi e gli interventi di presentazione degli esperti del Sole 24 Ore

L’edizione speciale di Telefisco, dedicata alle novità per professionisti e imprese, è in agenda mercoledì 20 settembre dalle 9 alle 13. Ecco il programma.

È ancora possibile iscriversi sul portale dedicato, scegliendo la formula adatta (in questo articolo il dettaglio su modalità di partecipazione e crediti formativi).

Inoltre è attivo un Forum dell’Esperto risponde: l’invio dei quesiti sarà possibile dalle 9 di mercoledì 13 settembre alle 20 di mercoledì 20 settembre.

Le presentazioni in sintesi

Un estratto degli interventi che saranno esposti durante il convegno dagli esperti del Sole 24 Ore.



Reddito d’impresa

Doppia strada per sanare gli errori di competenza di Luca Gaiani

Lavoro autonomo

Immobili strumentali, ammortamenti variabili di Alessandra Caputo

Operazioni societarie

L’assegnazione agevolata guarda al netto contabile di Primo Ceppellini

Bilancio

Applicabilità retroattiva per il nuovo principio Oic 34 di Barbara Zanardi

Contenzioso

Tregua fiscale: ravvedimento e definizione al fotofinish di Laura Ambrosi

Imposte indirette

Detrazione Iva, regole flessibili sulle fatture di fine anno di Benedetto Santacroce

Terzo settore

Dalle donazioni allo sport, nuovi incentivi per gli Ets di Gabriele Sepio

Bonus edilizi

Si alla remissione in bonis dell’allegato B, ma non per tutti di Giorgio Gavelli

Dopo il 110% la chance dell’eco-sismabonus, ma resta il nodo dei lavori trainati di Luca De Stefani

Crisi d’impresa

Crisi di impresa, accordi omologati solo con le quote minime di Giulio Andreani

Sì al deposito dell’accordo di ristrutturazione in attesa dell’ok di Inps e Fisco di Filippo D’Aquino