Concordato biennale, Iva, fringe benefit: le anticipazioni sulle relazioni di Telefisco

Telefisco 2024, il convegno annuale dell’Esperto risponde-Il Sole 24 Ore, è in calendario il 1° febbraio.

Le iscrizioni sono ancora aperte, sia per la formula Base che per la formula Plus.

Al convegno, come negli anni scorsi, è abbinato un Forum con gli esperti. A questo indirizzo tutte le informazioni per partecipare scegliendo tra la formula Base e Plus.

Le anticipazioni delle relazioni

Il programma prevede 15 relazioni, di cui presentiamo una breve anteprima.

1. Piattaforme e-commerce, doppio obbligo di invio dei dati di Benedetto Santacroce

2. Fideiussioni per evitare le partite Iva fittizie di Simona Ficola

3. La flat tax incrementale cede il passo alla nuova Irpef di Alessandra Caputo

4. I fringe benefit ai dipendenti possono essere selettivi di Michela Magnani

5. Regole Oic 34 applicabili anche in via retrospettica di Barbara Zanardi

6. Potenziata l’attività dell’organo sindacale di Nicola Cavalluzzo

7. Imposte definite ex ante tra Agenzia e contribuenti di Dario Deotto

8. Contradditorio preventivo, sulle eccezioni deciderà il Mef di Antonio Iorio

9. Adempimento collaborativo, approccio troppo timido di Sergio Pellegrino

10. Corti ancora impreparate sulle udienze da remoto di Laura Ambrosi

11. Associazioni sportive verso il cambio del regime Iva di Gabriele Sepio

12. I crediti R&S attendono lo scudo dei certificatori di Luca Gaiani

13. Adeguamento dei magazzini con scelta contabile libera di Roberto Lugano

14. Conferimenti minusvalenti, resta il realizzo controllato di Primo Ceppellini

15. Concordato, novità in vista per i crediti tributari di Giulio Andreani